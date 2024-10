Novo Roxy: conheça o porteiro mais chique do bairro de Copacabana

Com a ambição de se tornar um dos novos cartões-postais do Rio de Janeiro e entrar definitivamente para a rota de turistas que visitam o país, o Roxy Dinner Show, que oferecerá ao público um jantar musical em alto estilo a partir do próximo dia 18, não poupou esforços – e nem investimentos –para alcançar tal objetivo. Inspirado em grandes casas de espetáculos, como a o Extravaganza, de Las Vegas, e o Moulin Rouge, de Paris, o empreendimento consumiu quase dois anos de obras e 65 milhões de reais. Para fazer jus à grandiosidade do espaço, instalado em um antigo cinema, que já foi o maior do país, ele terá agora um capitão porteiro recepcionando o público com toda pompa e circunstância. “Vai ser o porteiro mais chique e fotografado de Copacabana”, aposta o empresário Alexandre Accioly, à frente do negócio.

Produzida com um tecido de alfaiataria italiana e assinado pelo estilista Douglas Husmuci, a veste do sofisticado anfitrião custou nada menos do que 78 000 reais – valor similar ao de um carro popular no país. Será um sofisticadíssimo fraque que remete ao requinte dos anos 30, quando o icônico prédio do antigo cinema emergiu no bairro. “Nosso benchmarking (referência) é a hotelaria de luxo”, explica ainda Accioly. Para usar uma roupa tão especial foi escalado um profissional – Márcio Henrique da Motta – com grande experiência na rede hoteleira da cidade. Fluente em inglês, espanhol e conhecimentos em francês, já trabalhou no Fasano, Othon Palace e Windsor Copacabana, entre outros.

O Roxy Dinner Show terá um elenco fixo de 110 profissionais, entre bailarinos, cantores, maquiadores e camareiras, que de quarta a domingo ficarão encarregados de apresentar um espetáculo de 1h40 de duração celebrando a cultura e a diversidade brasileira. O show, com 700 lugares sentados, é precedido por um jantar (ingressos a partir de 580 reais) assinado por um chef renomado, que mudará a cada estação.