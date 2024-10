Despejado, Mário Gomes defende ostentação do filho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator Mário Gomes, 71 anos, veio à público defender o filho João Palma, 18 anos, um dia após publicar um vídeo do jovem dirigindo um Porsche. O jovem foi criticado pela ostentação após o pai ser despejado da sua mansão, no Rio. “Venho aqui, para falar do meu amado, maravilhoso, estudioso, talentoso, bonito, meu filho. Sempre ganhou o dinheirinho dele. Aos 4 anos começou a tocar violão, aos 5 participou como protagonista de ‘João e Maria’, peça teatral, fez muitos comerciais, matérias para revistas, para TVs, moda, etc”, escreveu Mário, em uma publicação no Instagram.

O ator seguiu destacando que João era elogiado na Escola de Música Villa-Lobos e que ele ajudou a construir o estúdio que usam atualmente para produzir música. “Ele nunca foi pobre, deixamos de agir em muitas frentes, porém sempre nos preocupamos em nos alimentarmos bem e nos mexermos fisicamente e regularmente”, continuou o ex-galã de novelas, acrescentando que grandes produtoras têm se interessado pelo filho. “Estão investindo em João Palma, que começa a perceber o fruto da semente que plantou. E a fez com simplicidade, dedicação e, creio, esperança”, completou.

Mário Gomes foi despejado da sua casa onde morava com a mulher e dois filhos na Praia da Joatinga, Zona Oeste do Rio, em setembro passado. O imóvel, avaliado em mais de 20 milhões de reais, foi arrematado em um leilão por cerca de 720 mil reais para quitar dívidas trabalhistas com ex-funcionários de um negócio que o ex-candidato a vereador do Rio tinha no Paraná.