Em ‘Uma Noite em Haifa’, israelenses e palestinos convivem em liberdade

Uma Noite em Haifa (Laila in Haifa, Israel, 2020. Em cartaz no Festival Filmelier no Cinema) Em uma casa noturna que também é galeria de arte em Haifa, Israel, o noticiário sobre as tensões no Oriente Médio se dilui: no local, israelenses e palestinos, além de gays e héteros, convivem em uma bolha de liberdade. Enquanto a protagonista, a curadora de arte Laila (a atriz palestina Maria Zreik), negocia uma mostra do artista e amante Gil (o israelense Tsahi Halevi) com uma galeria americana, outros personagens interagem ao longo da noite, entre paixões, medos e dilemas sociais — um olhar sensível e raro sobre a região a partir da experiência pessoal do aclamado cineasta israelense Amos Gitaï.