Em décimo disco, Almir Sater confirma sua maestria na viola caipira

Atualizado em 28 out 2022, 17h20 - Publicado em 29 out 2022, 12h00

Do Amanhã Nada Sei, de Almir Sater (disponível nas plataformas de streaming) Se em Pantanal o personagem de Almir Sater perdia o duelo de violas com Trindade — vivido na novela por seu filho Gabriel —, na vida real o músico de 65 anos prova nesse décimo disco por que é dos maiores nomes da autêntica viola caipira. Com seu dedilhado preciso e criatividade aflorada, Sater traz dez canções inéditas. O clima bucólico do interior de Mato Grosso do Sul inspira letras sobre a natureza e a vida no campo. Parceiro de longa data, Renato Teixeira participa da bela Ave Chamada Tempo.