‘Doce Mistério’ encara dores geracionais com olhar afiado e enigmático

Doce Mistério (disponível no Star+, com novos episódios semanais às quartas-feiras)

O bolo preto é uma receita caribenha com ingredientes de vários continentes, modificada por gerações. É a lembrança que Eleanor (Chipo Chung) deixa para os filhos antes de morrer de câncer, junto com gravações que revelam sua história de origem. Ela um dia fora a jovem Coventina (Mia Isaac), filha de mãe negra e pai chinês, que fugiu da costa jamaicana após o assassinato de seu marido, um homem mais velho — casamento arranjado pelo próprio pai. Baseada no livro Bolo Preto, de Charmaine Wilkerson, a série é um conto de amor e resiliência com pitadas de mistério e olhar afiado para temas duros como a misoginia.

