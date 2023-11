‘Culpa e Desejo’ explora relação espinhosa entre enteado e madrasta

Culpa e Desejo (L’Été Dernier; França, 2023, em cartaz)

Uma das vozes mais provocativas do cinema francês, Catherine Breillat deixa o hiato de dez anos sem lançamentos para lidar com o espinhoso tema do consentimento sexual. No enredo, a advogada especializada em abuso Anne (Léa Drucker), de quase 50 anos, desenvolve um caso com seu enteado, de 17. Encurralada entre um desejo imoral e a preservação de sua família, ela mergulha em um thriller erótico angustiante. Em jogo, o contraste entre as vidas pública e privada, além das fantasias e preconceitos em torno do romance de uma mulher madura com um amante muito mais jovem.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial