‘Crianças’: Julien Lourau faz bela releitura de clássicos de Wayne Shorter

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Crianças — The music of Wayne Shorter, de Julien Lourau (nas plataformas de streaming)



Para o saxofonista americano Wayne Shorter (1933-2023), grande amigo de Milton Nascimento e Elis Regina, e ex-membro do quinteto de Miles Davis, nenhuma música estava verdadeiramente pronta. Em sua visão, sempre haveria espaço para novas interpretações e reinvenções. Neste álbum, o saxofonista francês Julien Lourau leva a sério a afirmação e entrega belíssimas releituras de clássicos do jazzista, além de uma versão de Ponta de Areia, de Milton e Fernando Brant, também gravada por Shorter.

