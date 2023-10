Corinne Bailey Rae abraça o jazz e o afrofuturismo em novo disco

Black Rainbows, de Corinne Bailey Rae (disponível nas plataformas de streaming)

O novo álbum da britânica Corinne Bailey Rae passa ao largo do sucesso pop fofinho de Put Your Records On, que fez sua fama em 2006. O novo trabalho traz à tona uma faceta mais jazzística da cantora. O resultado é um vibrante coquetel musical em que mistura o gênero ao rock indie e pós-punk. Em Earthlings, ela mescla o som de sintetizadores com guitarra jazzística. Na afrofuturista He Will Follow You With His Eyes, a artista fala das armadilhas dos padrões de beleza e celebra seu cabelo crespo e a pele negra.

Siga