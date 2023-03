Com Hugh Jackman, filme ‘Um Filho’ entra na dura realidade da depressão

Um Filho (The Son; Reino Unido e França; 2022. Em cartaz)

“Ele não está bem”, diz Kate (Laura Dern), quase sussurrando, ao falar do filho adolescente Nicholas (Zen McGrath) para o ex-marido Peter (Hugh Jackman). O rapaz vem faltando às aulas, não tem amigos e está se automutilando. O pai leva o filho para morar com ele no apartamento que divide com a atual esposa, Beth (Vanessa Kirby), e o bebê do casal. Entre erros e acertos, a família se desdobra para ajudar o rapaz que sofre de depressão severa, em um conflito sem respostas fáceis. O belo filme é o segundo do dramaturgo francês Florian Zeller, de Meu Pai — trama de notável realismo sobre um homem com Alzheimer, que deu o Oscar a Anthony Hopkins. No teatro, as duas histórias formam uma trilogia com a peça A Mãe — todas transitam por dilemas de famílias e questões mentais.