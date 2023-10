Black Pumas se atém ao rock honesto em ‘Chronicles of a Diamond’

Atualizado em 27 out 2023, 18h22 - Publicado em 29 out 2023, 10h00

Chronicles of a Diamond, de Black Pumas (disponível nas plataformas de streaming)

Formado em 2017 — quando o guitarrista Adrian Quesada ouviu Eric Burton cantando nas ruas de Austin, Texas —, o Black Pumas logo despontou com uma das promessas de um novo rock honesto e sem firulas. No primeiro álbum, em que temperam o gênero com a música negra americana, foram indicados ao Grammy, rodaram o mundo e fizeram um dos melhores shows do Lollapalooza Brasil em 2022. Agora, as composições ganham mais personalidade nas emotivas letras de Burton e precisos solos de Quesada — como na cativante More Than A Love Song, baseada na sólida (e inspirada) amizade entre os dois.

