‘Baby Bandito’ retrata o crime chileno com ares de ‘La Casa de Papel’

Baby Bandito (disponível na Netflix)

Universitário e filho de um presidiário, Kevin (Nicolás Contreras) sonha em trabalhar na Europa para sustentar a mãe e a avó. Quando o jovem depara com o plano de uma quadrilha para roubar uma carga milionária no aeroporto de Santiago, ele decide enveredar pelo crime: monta seu próprio grupo para executar a ideia, entrando em conflito com os mafiosos. Baseada na história real do caso tido como o “roubo do século” no Chile — e com ares da espanhola La Casa de Papel —, a minissérie narra como o criminoso apelidado de Baby Bandito saqueou 8 milhões de dólares e as consequências do crime em sua vida e na de todos à sua volta.

