‘Argylle’ equilibra pastiche de James Bond com inversão de clichês

Argylle — O Superespião (Argylle; Estados Unidos/Reino Unido, 2024. Em cartaz)

Alto e marombado, o espião Argylle (Henry Cavill) invade um salão no litoral grego para dançar com a femme fatale Lagrange (a cantora pop Dua Lipa), que então exibe suas intenções maléficas e parte em fuga. Esse típico pastiche de 007, porém, logo revela sua origem: a imaginação da escritora Elly Conway (Bryce Dallas Howard), autora da saga best-seller protagonizada pelo agente. Pacata, ela passa os dias à frente do computador e ao lado de seu gato de estimação, sem saber que suas histórias são reais e premonitórias. Quando criminosos de carne e osso passam a persegui-la por tal razão, ela deve aceitar a natureza peculiar de sua ficção para sobreviver. Cheio de energia e humor, o longa diverte com sua inversão da típica trama de espionagem e a impressionante coreografia das cenas de luta.

