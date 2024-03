Amaro Freitas busca inspiração na Amazônia para novo disco de jazz

Y’Y, de Amaro Freitas (disponível nas plataformas de streaming)

Quando lançou San­gue Negro (2016), o pianista recifense foi incensado como promessa do jazz nacional. Agora, neste quarto álbum, ele se firma como uma referência brasileira do gênero, inclusive no exterior. Se nos últimos trabalhos a inspiração veio da África e do Recife, desta vez ele mira a Amazônia, inspirando-se nos sons da natureza. Em Uiara, adapta um Ebow (dispositivo usado em guitarras) ao piano para gerar ruídos como o do boto-cor-de-rosa. Em Dança dos Martelos, o piano vira “tambor de 88 teclas” para recriar a percussão africana. ƒ