‘All That Breathes’: documentário ecológico é um dos favoritos ao Oscar

All That Breathes (Reino Unido/ Índia/Estados Unidos; 2022. Estreia na terça-feira 7, na HBO Max) Na adolescência, dois irmãos de Nova Delhi, na Índia, encontraram uma ave de rapina ferida. Uma clínica especializada recusou o bicho por ser uma espécie carnívora. Eles, então, cuidaram do pássaro, um milhafre-­preto, da família dos gaviões. Anos depois, a dupla mantém em casa um hospital improvisado para cuidar da espécie. O trabalho fica mais complexo numa Índia em crise econômica — e, sobretudo, com o aumento da poluição e as mudanças climáticas, que fazem crescer o número de “pacientes”. O documentário ecológico do diretor Shaunak Sen é um dos favoritos ao Oscar.