Álbum recupera apresentação lendária de Nina Simone em 1966

You’ve got to learn (live), de Nina Simone (nas plataformas de streaming)

Por mais de cinquenta anos, a lendária apresentação que Nina Simone fez em 1966 no Newport Jazz Festival só foi conhecida por quem esteve lá. Em seu auge vocal, a cantora e pianista entregou uma soberba apresentação composta por clássicos como I Loves You, Porgy e Be My Husband. Além de suprir a lacuna de uma de suas performances mais potentes, o álbum traz o importante registro de Mississipi Goddam — música que na voz de Nina soa como um grito de guerra no ápice do movimento pelos direitos civis.