‘A sort of Homecoming’: documentário acompanha show intimista do U2

Bono & The Edge: A sort of Homecoming (disponível no Disney+)

Nos quase cinquenta anos do U2, poucas vezes a banda ficou em sua zona de conforto. De shows raivosos no início dos anos 80 às mega-apresentações em estádios nos anos 2000, o grupo irlandês sempre buscou inovar. Nesse documentário, o jornalista e apresentador americano David Letterman viaja a Dublin para acompanhar um show intimista da banda e entrevista Bono e The Edge, enquanto passeia pela cidade buscando as referências — do punk ao conflito norte-irlandês dos anos 70 — que fizeram do U2 o colosso que é. Paralelamente, a banda lança também o álbum Songs of Surrender, no qual reinterpreta seus principais hits com novos arranjos.