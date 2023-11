Zezé Motta narra campanha com temática sobre liberdade feminina

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O filme publicitário criado pela agência Suno Paim, com produção da O2 Filmes, que estreou no intervalo do Fantástico, da TV Globo, neste domingo, 12, tem como mote a liberdade feminina. Propondo uma reflexão sobre o quanto ela, apesar de conquistada, é realmente exercida. Como campanha da Renner, a história, narrada por Zezé Motta, acompanha a vida de uma mulher dos 8 aos 80 anos de idade, experimentando diferentes formas de se libertar. Nas redes sociais, o time da campanha é composto por mulheres de diferentes idades. Além da própria Zezé, nomes como Lilia Cabral, Astrid Fontenelle, Mônica Martelli, Preta Gil, Rafa Brites e Clara Moneque, compartilham suas experiências sobre o tema. A ideia é resgatar a conexão emocional com as clientes. “Para celebrar esse vínculo, apresentamos nesta campanha a liberdade feminina, inspirando a cada uma de nós, de fato, buscarmos exercê-la”, diz a diretora de Marketing Corporativo da marca, Maria Cristina Merçon.