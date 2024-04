William Bonner revela bastidor de importante transmissão no ‘JN’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“O ao vivo é o combate à solidão”, assim define William Bonner, editor-chefe do Jornal Nacional, sobre a relevância das transmissões em tempo real para o público. O painel, mediado pela jornalista Mariana Gross, parte da programação do Festival Acontece, realizado na quinta-feira, 11, reuniu líderes da TV Globo e do mercado como Joana Thimoteo, diretora de eventos esportivos da Globo, Raoni Carneiro, diretor de gênero da Globo, e Daniel Ferro, fundador da Produtora Ferrorama. Bonner, questionado por Mariana, revelou a transmissão que considera mais importante da carreira.

“Quando o JN completou 50 anos, convidamos apresentadores de emissoras afiliadas para apresentar o telejornal. E cada sexta-feira, apresentamos ao público a dupla que iria comandar o JN naquele sábado. Foi uma ideia genial do Ali Kamel. Teve uma noite em que estávamos no intervalo comercial, na volta íamos conversar com os colegas escolhidos, e chegou a notícia da morte do Gugu Liberato. Veja como são as coisas. Eles estavam, talvez, no momento mais glorioso de suas carreiras, apresentar o Jornal Nacional representando seus estados na bancada. Eles entraram e, ao sentarem ali, a primeira coisa que fizeram foi prestar homenagem ao Gugu. A gente estava muito emocionado”. Na ocasião, Bonner também destacou a transmissão da Guerra do Golfo, além dos debates com candidatos em eleições como “sempre muito difíceis”.