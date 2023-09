Wet Leg faz o show mais vazio do The Town

Apesar de todo o carisma, as meninas do Wet Leg não conseguiram prender atenção do público no palco secundário do The Town. Isso porque elas se apresentaram logo depois do Barão Vermelho e antes da grande atração da noite no Skyline – Foo Fighters. O que aconteceu, é que quando começou a sua apresentação, o público todo migrou para o palco principal, já a espera do grande nome da noite. Com isso, Wet Leg fez um dos shows mais vazios, com imensos clarões no gramado, deixando uma sensação de pouco interesse por parte do público. Em contrapartida, a poucos metros dali, um verdadeiro mar de gente se espremia em direção ao Foo Fighters.