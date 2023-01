Vizinhos se assustam com ambulância na porta de Roberto Carlos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Roberto Carlos mora numa pacata rua na Urca, charmoso bairro da zona sul do Rio. Qualquer movimentação sua gera interesse e curiosidade nos vizinhos e fãs. Mas dessa vez ele não teve culpa de nada. É que uma ambulância foi vista parada na porta de seu prédio, na noite de sábado, 31, perto da virada do ano. A vizinhança logo acendeu um alerta e espalhou a informação de que o cantor poderia ter passado mal. A coluna foi informada de que um paramédico entrou no edifício e por lá ficou por menos de uma hora. Mas tudo não passou de um engano. A ambulância não era para o Rei, mas para outro morador do edifício. Procurada, a assessoria do cantor informou: “Esse vizinho já deveria ter bebido todas! Roberto Carlos está nos Estados Unidos”.

O cantor vai tirar dois meses de férias fora do país, para onde regressa em março para seu tradicional cruzeiro “Emoções em alto-mar”. Até lá a vizinhança não terá muito o que fofocar.