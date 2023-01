Vizinhos de Bolsonaro na Flórida se irritam com os apoiadores nas calçadas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um carro se aproxima lentamente. O motorista pergunta a um grupo de pessoas na calçada: “É aqui mesmo que está o Bolsonaro?”. Respondem que sim, e em seguida ouvem como retorno: “Avisa a ele que o Xandão (Alexandre de Moraes) está esperando por ele”. O vídeo que circula na internet dá a tônica do clima que o condomínio de luxo Encore Resort at Reunion, na cidade de Kissimmee, na Flórida, Estados Unidos, passou a ter desde que o ex-presidente resolveu passar uma estadia por lá. Acabou a paz dos moradores. Sua presença atraiu ao local grupos de apoiadores, que ficam nas calçadas à espera do político, assim como de opositores, prontos para protestar. A troca de acusações é diária. Por enquanto apenas ofensas verbais.

Os vizinhos norte-americanos endinheirados estão odiando a quebra no sossego até então reinante no local. A mansão pertence ao ex-lutador de MMA José Aldo Júnior e possui oito quartos, cinco banheiros, cozinha gourmet com mesa para 14 pessoas, spa e salas de cinema e de jogos. Bolsonaro deixou o Brasil na sexta-feira (30), faltando dois dias para concluir o mandato e acompanhado da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da filha Laura, de 12 anos.