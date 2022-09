Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas assume romance com Silva

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Viúvo do ator Paulo Gustavo, que morreu vítima de Covid-19, em maio de 2021, aos 42 anos, o dermatologista Thales Bretas está mesmo conhecendo melhor o cantor Silva. Os rumores de que eles estariam vivendo um romance começaram em abril, na época dos desfiles das escolas de samba. Desde então, eles negaram o fato. Agora, durante o final de semana do Rock in Rio, o médico confirmou que está com Silva. A informação foi dada por Thales para o Jornal Extra. “Estamos nos conhecendo”. Thales é pai de dois filhos, que teve com o ator Paulo Gustavo.