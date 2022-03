Viola Davis impressiona pela semelhança com Michelle Obama em nova série

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Vencedora de um Oscar, um Emmy Award e dois Tony Awards, a atriz Viola Davis está impecável na pele da ex-primeira dama Michelle Obama.

Divulgado nesta sexta, 18, o pôster oficial da série The First Lady viralizou nas redes sociais e os usuários ficaram em polvorosa ao compararem a atriz da aclamada How To Get Away With Murder com a esposa de Barack Obama.

Prevista para estrear em 17 de abril no streaming Showtime, a primeira temporada mostrará ainda a história norte-americana a partir do olhar das ex-primeiras-damas Eleanor Roosevelt e Betty Ford, interpretadas por Gillian Anderson e Michelle Pfeiffer, respectivamente.