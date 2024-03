Vini Jr. se pronuncia após novo caso de racismo de torcida em Madrid

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mais uma vez, um triste episódio de racismo sofrido por Vini Jr. Mesmo sem entrar em campo na partida entre Atlético de Madrid e Inter de Milão, o brasileiro foi alvo de cantos racistas antes da partida das oitavas de final da Champions League. Após ser chamado de “chimpanzé” por torcedores do Atlético de Madrid, o jogador cobrou punições das entidades envolvidas no torneio. “Espero que vocês já tenham pensado na punição deles, Champions League e Uefa. É uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente”, disse no seu perfil no X.