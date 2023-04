Vídeo de Dalai Lama tocando em Lady Gaga volta a causar repúdio

Um antigo vídeo com Dalai Lama, 87, voltou a causar polêmica nas redes sociais. Dessa vez, o líder religioso tenta tocar a cantora Lady Gaga, 37, e a deixa visivelmente desconfortável. O trecho de 2016 foi gravado em Indianápolis, Estados Unidos, quando Tenzin Gyatso, atual titular do cargo espiritual, e a cantora participavam de uma mesa redonda de perguntas e respostas, durante uma conferência.

Os dois estavam sentados lado a lado no palco e, inicialmente, Dalai Lama cutucou o joelho da artista algumas vezes, como se fosse uma brincadeira. De início ela ri, mas, em seguida, o líder se curva e tenta toca-lá mais uma vez. Ela impede o ato e, desconfortável com a situação, afasta a sua mão. Na última semana, um vídeo no qual ele pedia para um garoto menor de idade chupar sua língua repercutiu na internet, criando uma corrente de críticas em relação à postura.

Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS

— Oli London (@OliLondonTV) April 13, 2023