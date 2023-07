Vida do serial killer ‘Maníaco do Parque’ será contada no streaming

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A história de um dos mais midiáticos serial killers brasileiros, o motoboy Francisco, vai virar filme e foco de um documentário. O Prime Video anunciou nesta terça-feira, 25, a produção do filme Maníaco do Parque e da série documental Maníaco do Parque: A História Não Contada. Produzidos pela Santa Rita Filmes, os títulos têm previsão de lançamento para 2024. Para criar os roteiros, mais de 20 mil páginas do processo foram analisadas e mais de 50 pessoas foram entrevistadas, incluindo sobreviventes, familiares de vítimas, promotores, delegados, peritos, psicólogos, psiquiatras e advogados.

O longa de ficção Maníaco do Parque tem como protagonista o ator Silvero Pereira – seu último papel da TV foi como o peão Zaquieu em Pantanal (2022). O assassino foi acusado de atacar 21 mulheres, matando dez delas e escondendo seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo ao longo dos anos 1990. Sua história e os detalhes da sua psicopatia são revelados por Elena (vivida por Giovanna Grigio), repórter iniciante que enxerga na investigação dos crimes cometidos pelo maníaco a chance de alavancar sua carreira. Enquanto Francisco segue atacando mulheres, sua fama na mídia cresce, gerando terror na capital paulista.

