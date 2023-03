Vestidos de Elie Saab são apreendidos pela Receita em São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Receita Federal reteve 19 vestidos de luxo, quatro bolsas e uma jaqueta trazidos ao Brasil pelo estilista libanês Elie Saab, na segunda-feira, 27, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. As peças seriam usadas em um evento fechado de divulgação de um empreendimento imobiliário assinado por Saab, nesta quarta-feira, 29, com 400 convidados e show do cantor Seu Jorge. O estilista já vestiu personalidades como Beyoncé, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Halle Berry e a ex-primeira-dama dos EUA Melania Trump.

Ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos, Saab teria se dirigido à fila dos passageiros que optam por não declarar o conteúdo de suas bagagens e, por isso, não preencheu a declaração de bagagem acompanhada. O auditor fiscal indicou que os bens retidos foram avaliados em 82 mil dólares e seriam apenas liberados com o pagamento do valor. O estilista desembolsou 317,5 mil reais para liberação das peças e conseguiu participar do evento, que reuniu nomes como Silvia Braz, Marina Ruy Barbosa, Shantal Verdelho, Elisa Zarzur e Rita Carreira.