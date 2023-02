Veja fotos do desfile da Imperatriz, campeã do carnaval

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Imperatriz Leopoldinense é a grande campeã do carnaval do Rio de Janeiro. O enredo do carnavalesco Leandro Vieira foi inspirado em cordéis sobre o cangaceiro Lampião. A escola de Ramos trouxe cores quentes e vivas para a avenida. Veja fotos do desfile:

