Leandro Vieira se consagra como grande nome da Sapucaí

De volta à Imperatriz Leopoldinense, após o título do grupo de acesso em 2020, o carnavalesco Leandro Vieira fez seu primeiro desfile no Grupo Especial fora da Mangueira. E conquistou o título para a escola, que não vencia entre as grandes agremiações desde 2001.

Na verde e rosa ele foi bicampeão: em 2016, numa marcante homenagem à Maria Bethânia; e em 2019, sobre os heróis esquecidos pela história, ressaltando a vereadora Marielle Franco, assassinada um ano antes. Agora, ele trouxe o enredo O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida, inspirado em cordéis sobre o cangaceiro Lampião.

A comunidade leopoldinense comemorou muito a volta do carnavalesco, que não tem receio de ser político na avenida, conforme disse em entrevista à coluna. O desfile de 2023 narrou de forma lúdica as aventuras de Lampião após sua morte tentando entrar no céu e no inferno. Leandro estreou no Grupo de Acesso, pela Caprichoso de Pilares em 2015, fez o desfile campeão do Império Serrano no carnaval passado, também campeão, e o da própria Imperatriz Leopoldinense, que venceu em 2020 o grupo da Série Ouro e voltando entre as grandes.

Leandro se torna o carnavalesco do momento, se juntando a nomes que já se consagraram na história da Sapucaí.

