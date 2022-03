Um mês depois do nascimento do filho, Kylie Jenner muda nome da criança

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pouco mais de um mês depois de anunciar o nascimento de seu segundo filho, a empresária Kylie Jenner, de 24 anos, anunciou nesta semana que mudou o nome da criança.

Em suas redes sociais, a irmã caçula de Kim Kardashian disse que ela e o namorado, o rapper Travis Scott, de 30 anos, perceberam o rosto e a personalidade do menino não têm a ver com o nome escolhido para ele, Wolf – a palavra, em inglês, quer dizer lobo.

“Para a sua informação, o nome do nosso filho não é mais Wolf. Nós realmente não sentimentos que a escolha combinava com ele. Quis esclarecer porque ainda vejo muitos sites divulgando o nome dele como sendo Wolf”, escreveu ela nos Stories.

Estrela do reality show Life of Kylie (A vida de Kylie, em tradução livre), a socialite deu à luz ao segundo filho no dia 2 de fevereiro de 2022. O casal, que é pai de Stormi, de 4 anos, ainda não revelou o novo nome do menino.