Um dos pioneiros no funk, MC Marcinho morre aos 45 anos

MC Marcinho morreu neste sábado, 26, aos 45 anos no Rio de Janeiro. Ele estava internado há dois meses no hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio, aguardando um transplante de coração. O quadro de saúde do cantor se agravou devido a uma infecção generalizada, o que o tornou incapaz de permanecer na fila de espera para o transplante de coração. Segundo as diretrizes do Sistema Nacional de Transplantes, é necessário que o receptor esteja em condições mínimas de saúde para suportar a cirurgia de transplante e receber o novo órgão.

Cantor e compositor de hits como “Rap do Solitário”, “Princesa”, “Glamurosa” e “Garota nota 100”, Márcio André Nepomuceno nasceu em Duque de Caxias em 1977, e foi criado em Bangu, na Zona Oeste do Rio.