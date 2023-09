TV Globo censura beijo gay no ‘Domingão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante uma apresentação do quadro Batalha de Lip Sync, do Domingão, Carmo Dalla Vecchia beijou Amaury Lorenzo e Diego Martins, mas cena não foi ao ar. Nas redes sociais, o público criticou a edição do programa. Carmo se caracterizou como Madonna e fez uma apresentação que remetia à performance da cantora no VMA de 2003, em que ela encerrou seu show beijando Christina Aguilera – feita por Lorenzo, e Britney Spears – feita por Martins. A Globo chegou a mostrar Carmo se aproximando do rosto de Amaury, mas no momento do beijo as câmeras foram trocadas para a reação de Tiago Abravanel, concorrente no quadro. “Só a censura do beijo que pegou bem feio, né? Essa apresentação da Madonna foi icônica. Não teria nada demais deixar”, escreveu um telespectador.