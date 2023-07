Titi Müller assume namoro e fica espantada com reação do público

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Titi Müller se pronunciou nesta segunda-feira, 3, após assumir o namoro com Lívia Lobato. Ela ficou espantada com a reação de parte do público que a acompanha nas redes sociais, que não sabiam que a comunicadora é bissexual. Através de uma publicação no Twitter, a ex-MTV reforçou que já havia falado publicamente sobre sua sexualidade. “Já falei na TV, em entrevista, no Instagram, na família, berrei na janela, buzinei ‘bi, bi, bi’. Estou espantada, real, com o espanto”, escreveu ela.

A apresentadora foi casada por dois anos com o músico Tomás Bertoni, com quem divide o filho Benjamin, de dois anos. Eles brigam na Justiça, com pesadas trocas de acusações.

