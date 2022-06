Modelo recordista da SPFW fala do preconceito por ter imensa ‘monocelha’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ícone da pintura mexicana, Frida Kahlo segue sendo tendência no mundo da moda. E não só pelas cores de suas obras. A artista usava as sobrancelhas de forma natural, bem cheia, a ponto de uni-las em uma só. Assim também faz modelo Fabrício Santana, o grande recordista de desfiles da São Paulo Fashion Week. Nascido em Videira (SC), o rapaz de 27 anos totalizou oito desfiles nessa temporada. “Minha sobrancelha é natural. Quando criança, sofri muito bullying por ser ‘diferente’, aí comecei a fazê-la. Olhava no espelho e queria ver o que via nos outros. No meio da pandemia, resolvi deixar ela crescer. Depois dela, veio meu cabelo, não sabia que era ondulado, porque sempre mantive muito curto. Com essa mudança, hoje minha sobrancelha é minha marca, é o que eu sou. Fez eu me aceitar, me amar e não dar ouvido a opiniões alheias”, diz a VEJA.

