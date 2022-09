Simone Tebet: ‘Esta vai ser a eleição mais triste’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A candidata Simone Tebet (MDB) se lamentou ao falar do rumo que acredita que as eleições de 2022 estão tomando. Após o debate VEJA, com pool formado por SBT, CNN Brasil, Terra, NovaBrasil FM e Estadão/Eldorado, Simone falou com jornalistas no estúdio, neste sábado, 24. ” É muito triste ver os depoimentos e os não depoimentos, aquele silêncio, aquela mulher cabisbaixa. Não me lembro quando foi a última eleição que eu vi isso. O brasileiro está sem esperança. O eleitor vai votar sem expectativa, e isso é muito triste”.