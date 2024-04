Simone Mendes é outro nome sertanejo confirmado para o Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O clima na cidade ja está em ritmo de Madonna, mas o Rock in Rio resolveu dar um tom sertanejo à semana. Depois de anunciar Chitãozinho & Xororó como atração de uma das noites do próximo festival, marcado para setembro, a coluna GENTE soube com exclusividade que Simone Mendes também vai se apresentar na Cidade do Rock. Além de Simone, Ana Castela e Luan Santana estarão no show da dupla.