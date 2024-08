Silvio Santos: queda em tanque d’água, sem calça na TV e diante de Faustão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Silvio Santos, que morreu neste sábado, 17, aos 93 anos, ficou conhecido em todo o Brasil na condução do seu programa de auditório. A atração foi exibida pela primeira vez em 1963 na extinta TV Paulista, passou pela Globo e Tupi, até chegar a sua última casa, no ano que o canal do “homem do baú” estreou há 42 anos. Nesse período, o comunicador viveu momentos icônicos da televisão brasileira, em que a coluna GENTE, elege cinco deles.

1. Ainda com medidas restritivas da pandemia, em 2021, Silvio escolheu um figurino inusitado para uma gravação especial de Dia dos Pais. No lugar do tradicional terno, o dono do SBT vestiu um pijama de botões branco com listras pretas. No programa, ele explicou que a roupa foi um presente de suas filhas e de seu neto, Tiago Abravanel.

2. Em abril de 2012, o dono do SBT ficou sem as calças na TV. A vestimenta estava com o cinto frouxo, o que o deixou apenas de cueca no dominical. “Caiu as calças! É a primeira vez… Caiu as calças do animador. Segura. Quem mandou não segurar?”, diz Silvio, aos risos. Mais de dez anos depois, em 2022, Silvio passaria pela mesma situação.

3. Um dos vídeos virais da história de Silvio foi gravado em 1992, quando o apresentador caiu em um tanque de água durante seu programa ao vivo. Ao testar uma brincadeira, o apresentador cai na água e diverte a plateia. Ele também já levou alguns tombos durante o comando do programa. Sempre levando o improviso com bom humor.

4. Com muitos convidados famosos, em 1988, Faustão esteve no Programa Silvio Santos, quando ainda era o titular do Perdidos da Noite, na Band, para participar do Show de Calouros, do SBT. Na época, os jurados do quadro fizeram algumas perguntas indiscretas para Fausto, e o apresentador ainda revelou que gostaria que o dono do baú se candidatasse à presidência da república.

5. O apresentador também já relembrou, durante gravações do programa, os selinhos que já deu em famosos. Como Gilberto Gil, Carlinhos Aguiar e Hebe Camargo. Foram muitos beijos.