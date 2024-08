Silvio Santos: como o camelô virou rei dos domingos no SBT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Silvio Santos, um dos rostos mais conhecidos do país, morreu neste sábado, 17, aos 93 anos. O carismático apresentador, que reinou aos domingos na televisão, é tão popular que já esteve prestes a se candidatar à presidência. Silvio teve uma longa caminhada até criar o império empresarial que vai muito além do SBT, e que agora passa para suas herdeiras. Senor Abravanel, nome de batismo de Silvio, nasceu em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, filho de dois imigrantes judeus. Durante as eleições de 1946, Silvio, então com 14 anos, começou a vender capinhas de plástico para guardar títulos de eleitor nas ruas do Rio.

A figura de Silvio logo chamou atenção nas ruas e ele foi convidado para fazer um teste na Rádio Guanabara. Passou em primeiro lugar, mas voltou a trabalhar como camelô, onde faturava mais. Aos 18 anos, foi convocado pelo Exército e passou a servir na Escola de Paraquedistas. Como a carreira de ambulante era incompatível com a de militar, voltou a trabalhar como locutor em uma rádio de Niterói, nos dias de folga, para ter uma renda extra.

Aos 20 anos, o jovem radialista decidiu tentar a vida em São Paulo, onde apresentava espetáculos e sorteios em caravanas de artistas. Nesta época, se formou como técnico em contabilidade, mas decidiu seguir na carreira artística, conseguindo uma vaga como locutor de rádio da Rádio Nacional de São Paulo. Em 1958, seu amigo e também radialista Manoel da Nóbrega estava com dificuldades para administrar uma empresa de venda a prazo, o famoso Baú da Felicidade, e chamou Silvio para ajudar nos negócios. O empresário começou a vender carnês durante shows em praças públicas, que seguiam um roteiro parecido com o dos seus programas de televisão, com música, humor e comerciais. Ele expandiu o negócio criando lojas e trabalhando com eletrodomésticos.

Em 1961 “o homem do baú” estreou seu primeiro programa na TV, chamado Vamos Brincar de Forca, da TV Paulista, onde passou a fazer propaganda do Baú da Felicidade. Entre 1965 e 1975, fundou ou comprou mais de dez empreendimentos – como a Baú Construtora, a concessionária Vimave e a Marca Filmes. Nesse período fundou também a Baú Financeira, que, 21 anos depois, se transformaria no Banco PanAmericano. Em março de 1981, o presidente João Figueiredo, último da ditadura militar, concedeu quatro canais a Silvio Santos, devido ao encerramento das atividades da Rede Tupi. Oficialmente, nascia o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Na manhã de 19 de agosto de 1981, com a cobertura da solenidade das concessões, o canal entrou ao ar para todo o país. Mesmo com a consolidação do SBT, o empresário não deixou de investir em novas áreas. Em 2006 fundou a Jequiti cosméticos e, em 2007, inaugurou o hotel Sofitel Jequitimar Guarujá.

