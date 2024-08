Quando Silvio Santos tentou ser presidente da República

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rei dos auditórios televisivos aos domingos, Silvio Santos já tentou ser presidente do país. A candidatura do apresentador foi oficializada no dia 31 de outubro de 1989 pelo Partido Municipalista Brasileiro, ja extinto, após uma reunião com seu candidato a vice Marcondes Gadelha e outros senadores do partido.

A candidatura, entretanto, foi impugnada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em 9 de novembro do mesmo ano. A campanha eleitoral relâmpago do dono do SBT durou apenas dez dias. Ainda assim,pela sua popularidade, a candidatura de Silvio atingiu a preferência de cerca de 30% do eleitorado em pesquisas, segundo o site oficial do TSE. Fernando Collor de Mello (PRN), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Paulo Maluf (PDS) e Leonel Brizola (PDT) eram os principais concorrentes. Collor saiu vencedor, e o resto é história.