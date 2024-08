Silvio Santos: mitos e verdades sobre o ‘Dono do Baú’ e do SBT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com mais de 60 anos de carreira televisiva, Silvio Santos, que morreu neste sábado, 17, aos 93 anos, foi um dos maiores ícones da televisão brasileira. Durante esse período, surgiram diversas histórias sobre o dono do baú. Nascido no Rio de Janeiro, o nome verdadeiro de Silvio Santos era Senor Abravanel. Desde criança, sua mãe o chamava de Silvio, e o sobrenome Santos foi adotado artisticamente por ele depois, em sua vida pública.

Na juventude, Silvio trabalhava como camelô e foi convidado para fazer um teste na Rádio Guanabara. Ele passou em primeiro lugar, mas ficou somente um mês no emprego, alegando ganhar mais como camelô. Aos 18 anos, foi convocado pelo Exército e passou a servir na Escola de Paraquedistas, onde chegou a realizar alguns saltos. Como a carreira de camelô era incompatível com a de militar, voltou a trabalhar como locutor em uma rádio de Niterói, para ter uma renda extra.

O apresentador estreou nos programas de televisão em 1962 com Vamos Brincar de Forca, atração da antiga TV Paulista. Posteriormente, comprou duas horas da programação de domingo na emissora, que foi o pontapé inicial para o Programa Silvio Santos. O apresentador tentou ser presidente do Brasil durante as eleições de 1989. Na ocasião, tentou candidatar-se pelo PMB (Partido Municipalista Brasileiro). Porém, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) barrou a candidatura por irregularidades do partido. Com o enredo O Homem do Baú – Hoje é domingo, é alegria, vamos sorrir e cantar!, o comunicador foi tema de samba-enredo, em 2001, quando foi homenageado pela escola Tradição, no carnaval do Rio de Janeiro. A presença do empresário era uma dúvida até momentos antes do desfile. Ele compareceu na Sapucaí ao lado de celebridades como Hebe Camargo (1929-2012) e Gugu Liberato (1959-2019).

Um dos mistérios em torno de Silvio era se ele usava ou não peruca. Muita gente acredita também que o apresentador seria na realidade careca. Porém, Silvia Abravanel, uma de suas seis filhas, afirmou que o pai nunca enfrentou problemas de queda de cabelo. Silvio costumava passar temporadas nos Estados Unidos. Ele e a família possuíam uma casa em Orlando, onde levavam uma vida pacata que incluía idas ao supermercado e passeio com o cachorro. O apresentador também costumava comprar roupas baratas no Walmart e dispensava lojas de grife.

Uma das polêmicas da vida de Silvio foi o casamento com Maria Aparecida Vieira, que morreu aos 39 anos, em decorrência de um câncer no ano de 1977. No início da carreira, o apresentador manteve o casamento em sigilo por 15 anos para se promover como galã; entre os apresentadores de TV. Em 1978, um ano após a morte de Maria Aparecida, “dono do baú” se casou com Íris Abravanel, com quem esteve junto até sua morte. Juntos criaram seis filhas.