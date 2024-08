O dia que Silvio Santos fez a Sapucaí – e a Globo – se curvarem a ele

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foi em 2001. A escola carioca Tradição, então no Grupo Especial do Rio, prestou homenagem a Silvio Santos no enredo Hoje É Domingo, é Alegria, vamos Sorrir e Cantar. Com transmissão da Globo, com narração de Cleber Machado e Glória Maria, o desfile passou dentro da grade de carnaval e, por mais de uma hora, as principais personalidades do SBT foram enaltecidas na concorrência.

Além de Silvio, que vinha num terno prateado já no primeiro carro alegórico, o desfile contou com Gugu Liberato, Hebe, Ratinho, Carla Perez, Adriana Bombom, Jackeline Petkovic, Babi Xavier e Fabiana Andrade, todos cantando a letra do empolgante samba-enredo “laiá laiá, Silvio Santos vem aí”.

No pré-carnaval, o apresentador fez questão de colocar a vinheta do samba nos intervalos de sua programação. O desfile foi reprisado no carnaval de 2024 pelo SBT, de surpresa, a pedido do próprio Silvio, que amava esta recordação carnavalesca. A Tradição terminou em oitavo lugar naquele ano, sua melhor colocação até hoje.