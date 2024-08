Quem são as seis herdeiras de Silvio Santos: o que fazem no SBT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Silvio Santos, que morreu neste sábado, 17,aos 93 anos, fundou o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) em 19 de agosto de 1981, assumindo a concessão que antes era da TV Tupi. O empresário teve seis herdeiras, frutos de dois casamentos, que trabalharam no império construído pelo pai.

Cíntia Abravanel, de 61 anos, é a filha mais velha. Ela é fruto do primeiro casamento do apresentador, com Maria Aparecida Vieira Abravanel. Além de ser a mãe do ator e apresentador Tiago Abravanel, Cíntia é artista plástica e durante anos assumiu o Teatro Imprensa, uma casa de espetáculos de São Paulo que faz parte do Grupo Silvio Santos. A segunda filha do apresentador, Silvia Abravanel, 53, foi adotada por ele e Maria Aparecida. Além de cuidar da programação matinal, a apresentadora esteve no controle no programa infantil Bom Dia & Cia. Atualmente, apresenta o Sábado Animado, veiculado aos sábados no SBT. Silvia é mãe de duas meninas: Luana Abravanel Abbas e Amanda Abravanel Coimbra.

A terceira filha de Silvio é Daniela, 48, fruto do seu relacionamento com Íris Abravanel, 76. Apesar de não estar na frente das câmeras, ela ocupa um cargo administrativo no SBT. Ela teve dois meninos, Lucas Abravanel Beyruti e Gabriel Abravanel Beyruti. Uma das filhas mais conhecidas do “dono do baú” é Patrícia Abravanel, de 46 anos. Além de atuar em programas como Cante se Puder, Máquina da Fama e Vem pra Cá, ela está atualmente à frente do Programa Silvio Santos, exibido aos domingos. A apresentadora é mãe de Senor, 5 anos, Jane, 6, e Pedro, 9, todos de seu casamento com o político Fábio Faria.

A quinta filha de Silvio é Rebeca Abravanel, 43. Dentro do SBT, ela se tornou mais conhecida ao apresentar o Roda Roda Jequiti. Em 2019, se casou com o jogador de futebol Alexandre Pato, com quem teve, recentemente, o primeiro filho. A caçula do empresário é Renata Abravanel, 39. Além de ter um perfil mais discreto, ela tem cargos administrativos na emissora.