Silvio Almeida responde a ataques do deputado Kim Kataguiri

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e Segurança Pública da Câmara dos Deputados, na tarde desta terça-feira, 5, Silvio Almeida respondeu a uma pergunta feita pelo deputado federal Kim Katiguiri (União-SP), sobre uma viagem até Brasília de Luciane Barbosa Farias, esposa de um membro do Comando Vermelho. O ministro, que foi à Comissão para prestar esclarecimentos aos deputados, destacou que já havia respondido ao questionamento, mas ressaltou que, na época do ocorrido, Luciane não havia sido condenada pela Justiça e esteve em Brasília para reuniões com membros do governo federal como “representante indicada por associações” de famílias de presidiários.

“Eu já imaginava que o senhor não consideraria suficiente minha resposta, mas depois o senhor faz cortes para dizer que venceu o debate. O senhor faz parte de um grupo que tem como algo usual fazer falas difamatórias, para dizer depois que venceu um debate que nunca se propôs a fazer. O senhor pertence ao pior grupo do país e que é responsável pela deterioração do debate político no Brasil. Tenho direito de me posicionar e de responder na condição de ministro de Estado que sou. O deputado vem me atacando e fazendo insinuações de caráter criminoso. Se o senhor acha que tem alguma coisa de errado com a conduta do ministério [dos Direitos Humanos e da Cidadania], tome a conduta que deve, caso contrário, o senhor estará prevaricando. Aproveito e fraqueio aqui a minha solidariedade ao padre Júlio Lancelotti, que vem sendo atacado por um ex-membro do seu grupo político. Eu repito aqui: o senhor e o seu grupo são os maiores responsáveis por desestabilizar a democracia brasileira”.