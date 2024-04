SBT surpreende e anuncia saída de Eliana: o que há por trás da decisão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O SBT surpreendeu nesta segunda-feira, 1, ao comunicar o rompimento da parceria com a apresentadora Eliana. “O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024”.

Ainda segundo a nota, Eliana “decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD”.

A verdade é que Eliana já queria mudar de emissora faz tempo, só permaneceu no local por gratidão e relação direta com Silvio Santos, com quem mantinha contato enquanto ele ditava as ordens na casa. Agora, sem opinar internamente, Silvio já não comparece às reuniões de cúpula da emissora. Eliane aproveitou então para “pular fora”. A apresentadora deve mirar em projetos no Globoplay, com quem andou conversando em 2023.