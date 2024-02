Salvador em clima de pré-carnaval: ‘um famoso para cada metro quadrado’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não há como andar pelas ruas de Salvador nesta semana que antecede o carnaval e não se deparar com alguma celebridade nas ruas, nos restaurantes, nos bares ou festas que já estão lotadas. A coluna abre alas para o carnaval, selecionando alguns registros desses dias que já traduzem a animação das ladeiras do Pelourinho. Logo após o final de semana passada, com a realização do Festival de Verão de Salvador, a cidade já abriga ensaios de blocos praticamente todos os dias. Claudia Abreu, Humberto Carrão, Regina Casé, Paula Lavigne, Dira Paes, Cris Vianna, Tiago Abravanel… é extensa a lista dos que têm se esbaldado ao ritmo do axé. Veja a seguir.