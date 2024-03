Rupert Murdoch vai se casar pela quinta vez, aos 92 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rupert Murdoch decidiu que, aos 92 anos, era o momento de abandonar as rédeas do seu império mediático, mas ao mesmo, que a idade não é barreira para um novo amor ou um novo casamento. O magnata vai se casar pela quinta vez. A noiva é Elena Zhukova, uma bióloga molecular aposentada de 67 anos, com quem o empresário começou a namorar no ano passado, durante o verão do hemisfério Norte. Depois de se divorciar de Jerry Hall, modelo e ex-esposa de Mick Jagger, em 2022, ele ficou noivo de Ann Lesley Smith, uma higienista dental aposentada, em 2023, mas rompeu o noivado depois de cerca de duas semanas.

O escritório de Murdoch confirmou ao The New York Times que o evento está marcado para junho e será realizado no vinhedo Moraga, propriedade do bilionário na Califórnia. Inclusive, os convites para o casamento já foram enviados. O casamento não deve afetar em nada o futuro da Fox e da News Corp., que é efetivamente controlada por meio de um fundo familiar cujas ações pertencem a ele e aos seus quatro filhos mais velhos – um com a sua primeira esposa, Patricia Booker, os outros três com a sua segunda esposa, Anna Murdoch Mann. Outro fato curioso, é que a trama dos Roy na série Succession é baseado na história de Rupert Murdoch, com os filhos brigando pelo legado do pai, prestes a se aposentar.