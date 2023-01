Roberto Carlos rompe com empresário após 30 anos de parceria

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Roberto Carlos rompeu as relações profissionais com o empresário Dody Sirena, com quem trabalhava desde 1993. O comunicado foi publicado nas redes sociais do cantor e no Instagram na noite desta terça-feira, 17. “O artista Roberto Carlos e o empresário Dody Sirena, bem como suas respectivas empresas, comunicam a finalização de suas relações profissionais e empresariais. Optaram amigavelmente pela transição do gerenciamento da carreira de Roberto Carlos para o Grupo RC, que a partir daqui fará a gestão de todos os negócios”. Os compromissos de shows agendados estão mantidos e a transição de será feita até outubro de 2023.