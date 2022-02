Rihanna posta fotos de sua gravidez; 15 milhões de pessoas já curtiram

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fãs de Rihanna não precisam mais vasculhar a internet para encontrar as fotos em que ela exibe a barriga de presumíveis quatro ou cinco meses de gestação (algo em torno de 20 semanas). A cantora compartilhou em seu Instagram um retrato caseiro, feito no banheiro de casa, e também imagens feitas por um fotógrafo profissional numa tarde congelante, em Nova York. Sempre com o barrigão à mostra, ela aparece sozinha e ao lado do marido, o rapper A$AP. As fotos até então tinham sido publicadas somente em sites da imprensa internacional. Em menos de 24 horas, quase 15 milhões de pessoas curtiram o post (e ainda contando).