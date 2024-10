Restaurantes, bares e cafés ideais para primavera

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com a chegada da primavera, no último domingo, 22, chefs começam a explorar os ingredientes sazonais que a estação oferece. Ervas frescas, flores comestíveis e frutas cítricas ganham destaque nos menus, apresentando pratos leves e coloridos, refletindo a estética e o frescor da estação. A coluna GENTE selecionou dez lugares, no Rio e em São Paulo, que são boas opções para visitar durante a estação.

O Boteco São Bento (@boteco_saobento) é uma alternativa para a chegada da nova estação. Entre as sugestões, estão os quatro novos drinks assinados pelo mixologista Laércio Zulu, disponíveis nas quatro unidades do bar: Itaim Bibi e Vila Madalena, na capital, em Campinas e na recém-inaugurada em Santo André. Os coquetéis são: Milk Punch Bento (39,90 reais), que leva gin Tanqueray, licor Frangelico, Aperol, sumo de grapefruit, xarope simples e iogurte natural; Jalisco Sour (38,90 reais), com tequila Jose Cuervo Silver, Aperol, emulsificante natural, saccharum mexicano, sumo de limão e angostura; da Pinga Colada (38,90 reais), feita com cachaça envelhecida em amburana, jerez Tio Pepe, shrub de abacaxi e água de coco carbonatada; e do Meu Cajueiro (41,90 reais), com Bulleit Bourbon, caju fresco, Fireball, espumante brut, limão, xarope de açúcar e angostura.

O restaurante Gael Cozinha Mestiça (@gaelcozinhamestica), em Pinheiros, São Paulo, possui vários ambientes para curtir o dia, seja no jardim florido, com área ao ar livre ou coberta; no café da manhã na padoca do Gael, localizada logo na entrada da casa; ou no happy hour com drinks, vinhos e paninis artesanais, na charcutaria do Gael. Entre as sugestões, uma fatia de bolo de limão (mix de taiti e siciliano, 14 reais), para o café da manhã; ou a salada Marco Torre (61 reais) com folhas verdes, alcachofra, palmito, tomate, rosbife, queijo parmesão e molho de mostarda e limão para o almoço.

O bar-restaurante Jabalí (@jabali.sp), em Santa Cecília, São Paulo, comandado pelo chef Rodrigo Valente, está com novidades para a estação. As principais sugestões são Bolinho de milho e cogumelo portobello com molho de pimenta e coentro (28 reais, duas unidades) e a massa fria Fideo & Maní (50 reais), feita com macarrão de trigo sarraceno, molho de amendoim, repolho, cenoura e coentro frescos.

O bistrô francês Petit Petit (@petitpetit.itaim), em Itaim Bibi, serve um novo menu de primavera. Para o início da semana, o prato de segunda-feira é o Nhoque de batata-doce na manteiga queimada e sálvia com couve-de-bruxelas e cenouras (64 reais); na terça, o público saboreia o Atum selado na crosta de gergelim com purê de mandioquinha e molho tarê da casa (78 reais); na quarta, é dia de Parmegiana à la française, acompanhada de fritas e arroz pilaf (78 reais); na quinta, o prato é o Risoto de linguiça Blumenau (64 reais); e para finalizar a semana na sexta-feira, a pedida é o Arroz de frutos do mar com vieira, polvo, camarão, mexilhão e lula (128 reais).

O Zazá bistrô tropical (@zazabistro), no Rio de Janeiro, fica localizado num casarão de dois andares centenário e tombado, em uma das esquinas charmosas de Ipanema, a poucos metros da praia. As sugestões são a salada Lentilhas da Boa Sorte – duo de lentilhas rosa e marrom, cenoura, alho poró, palha assada de batata doce laranja, damasco, queijo de cabra temperado, levemente picante e sementes crocantes (abóbora, girassol e chia – 65 reais). E a sobremesa Berrytopia – um lago pedaçudo de frutas vermelhas (mirtilo, framboesa e morango) desafiando um iceberg sorvete puríssimo (38 reais).

Continua após a publicidade

No Cardin (@cafecardin), com unidades em Copacabana e no Leblon, as tapiocas, omeletes e outras opções de lanches são servidos com flores. A tapioca com muçarela de búfala e peito de peru (28 reais) e a omelete de queijo e presunto (33 reais). O cardápio variado ainda oferece opções para café da manhã, brunch, almoço ou jantar.

O restaurante Yujo (@yujo_rj), localizado na Barra da Tijuca, mais precisamente no Jardim Oceânico, serve a alta gastronomia japonesa. Entre as sugestões estão o Jyo de Ostra, uma verdadeira jóia gastronômica: ostra enrolada com atum e ovas de salmão (33 reais); o Usuzukuri Yujo: salmão, atum, peixe branco e polvo temperado ao ponzu trufado (20 fatias – 96 reais); e o Teppanyaki: legumes salteados e camarão VG (116 reais).

O restaurante Pato com Laranja (@patocomlaranja) acaba de inaugurar na Barra da Tijuca, em um casarão incrível no Jardim Oceânico, na quadra da Praia do Pepê. O ambiente já virou point pós praia entre as opções: Tiradito de peixe com ponzu de banana e pimenta de cheiro (59 reais).

Para finalizar a lista com sobremesas, as opções são o Sorvete Brasil (@sorvetebrasil), que apresenta um cardápio variado, que enaltece a brasilidade através dos mais de 60 sabores e possui linhas especiais como a 0% lactose, 0% açúcar. Atualmente são três lojas em operação: uma na cidade do Rio de Janeiro, em Ipanema e duas em Búzios – Região dos Lagos.

Além da Momo Gelato (@momogelateria), que comemora seus 10 anos em 2024, e apresenta o lançamento Torta di Gelato Banoffee (24 reais) para o público aproveitar a estação de forma leve e saborosa. A nova receita está disponível nas sete lojas da marca, seis localizadas no Rio de Janeiro e uma em São Paulo. Ela é elaborada com biscoitos Speculoos, camadas dos gelati Banana Momo e Momolatte, com cobertura artesanal de banana-prata.

Continua após a publicidade