Repórter da Record se casa com produtora da TV Globo

A repórter da TV Record Lorena Coutinho se casou neste sábado, 18, com Natália Daumas, produtora da TV Globo. Elas oficializaram a união no civil e celebraram o momento especial nas redes sociais. Com fotos e vídeo da assinatura dos documentos, realizado em um cartório de São Paulo, Lorena escreveu na legenda: “Agora é oficial: casadas no civil. O amor sempre vence”. O casal começou o namoro em 2015, quando as duas trabalhavam na TV Record, e estão juntas desde então. A cerimônia do casamento acontece daqui um mês. A repórter, que está no ar quase todos os dias na emissora de Edir Macedo, divide com seus mais de 130 mil seguidores no Instagram a rotina de trabalho e os momentos de intimidade com a mulher e filha, Sophia. Ela também compartilha vídeos defendendo os direitos LGBTQIAPN+.